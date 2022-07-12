桃園一名已婚人夫大膽與朱姓女子外遇，多次發生性行為，還經常出遊過夜，一起前往日本、韓國、上海與南京等地旅遊，更被正宮目擊兩人全裸抱在床上睡覺，正宮不滿配偶權遭侵害，憤而提告求償。桃園地院審結，判朱女要賠30萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，於2014年間與男子阿蘭（化名）結婚，朱女明知阿蘭有配偶，卻在2019年7月至2020年10間大膽與阿蘭同居，還被她目擊兩人裸體躺在床上睡覺，期間數度一起旅遊，在外過夜，此行為已經嚴重破壞她與阿蘭的婚姻生活，侵害她的配偶權情節重大，憤而求償70萬元。

對此，朱女辯稱，正宮所指的證據並不足以證明她有侵害配偶權，她於妨害家庭偵查中的陳述，並無法作為民事審判的證據，且她與阿蘭同居期間，並不知道阿蘭已婚，希望法官駁回正宮的要求。

桃園地院審理時，阿蘭到庭證稱，2018年10月間送貨給朱女時，曾介紹妻子給她認識，同年12月兩人就開始交往，期間同遊過大稻埕、台南等地，從台南之旅開始發生性行為，2019年2月開始在中壢同居，同年5月被妻子發現後，後續又搬家到青埔與平鎮，交往期間一起去過日本、韓國、上海與南京，直到2020年6月才分手。

法官認定，朱女明知阿蘭已婚，仍與阿蘭交往，發生性行為，使正宮承受巨大精神痛苦，行為的確侵害正宮的配偶權，故不採信朱女說詞，審酌後，判朱女應賠償正宮30萬元。可上訴。