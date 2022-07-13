針對單日確診人數，根據官方最新統計，日本至少有7.6萬人，光是1周就大增超過兩倍。同時，這也是自3月3日以來，單日病例首次突破7萬大關，日本儼然出現第7波疫情徵兆。另外，鄰居韓國染疫人數，在兩個月內再度重回4萬以上，韓國政府示警，未來幾個月1天的染疫病例，有機會狂增5倍。

也就是說，從8月中旬到9月下旬，韓國每日感染民眾可能飆升至20萬。13日，當地有40,266位確診，日增8%，是自5月11日43,908位染疫後，目前單日最高。韓國上一次單日確診超過20萬的時候，是在4月分。

韓國政府指出，50歲或以上者，以及有慢性病史的，都已納入注射第2劑加強針的名單中，不再僅限於目前至少60歲的老年人才有資格。

不過，想打的並不多，注射率只有32%左右。

韓國在3月中旬，單日確診數超過60萬的高峰之後，5月就陸續大幅放寬抗疫規範，包括在戶外時，不再必須戴上口罩。韓國政府指出，目前尚未恢復實施社交禁令，但日後萬一疫情升溫，不排除會故技重施。至於染上新冠病毒的韓國民眾，現在還是得要隔離7天才行。

來看日本，由於新冠疫情有回溫跡象，原本7月中以前就要上路的日本民眾全國走透透補貼計畫，也被迫緊急喊停。這種原本適用於小範圍地區的旅遊補助，現在擴大到全日本部分指定區域，目前預定先實施到8月底。

激勵日本國內旅遊的計畫雖延後開始，但並沒有禁止民眾自行到各地走動。日本政府表示，暑假期間疫情可能急遽升溫，但現在看起來並沒有限制活動的必要性。

13日東京單日確診數達16,878例，連兩日都超過1萬，不僅是一周前平均單日染疫數至少兩倍以上，也是繼3月16日以來，再度超過1萬大關。若採用7日滾動式調整，平均每天新增病例達8,941，比前一周大增1.37倍，外加1位不幸疫歿。

11日，日本醫療專家認為，日本絕對已經進入第7波疫情，同時，Omicron變異株BA.5擴散力更加強大。據悉，神戶社區也首度發現BA.2.75案例，故當地政府不能否認出現社區傳染可能性。