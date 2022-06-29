高市府為了照顧青年租屋族群，即將開辦增額租金補貼，租金補貼申請日期即將於7月18日開始，至8月31日截止，除了中央補貼高雄市7萬戶租屋族群外，高市府再加碼補貼1萬戶，總計8萬戶民眾受惠，大大減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群居住負擔。

高市府都發局表示，高雄市今年度增額租金補貼申請從7月18日開始申請，至8月31日截止，在中央補貼高雄市7萬戶租屋族群之外，高雄市再加碼補貼1萬戶，總計8萬戶民眾受惠，申請方式因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，僅開放線上申請及郵寄申請。

都發局說明，補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1800到5880元不等的補貼額度，補貼期間共1年。高市府都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元以下的租屋家庭。

高雄市長陳其邁表示，他指示都發局研擬相關措施，將囤房稅所增加的稅收，全數支應租屋族群補貼，落實居住正義，在內政部補貼方案之外，推出增額租金補貼，預估1萬戶受惠，只要家庭所得每人每月在5萬元（最低生活費3.5倍）以下的也可以申請，將可減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群居住負擔。

都發局住宅發展處翁浩建處長說明，相關申請條件在都發局局網「公告專區」 (https：／／urban-web.kcg.gov.tw／KDA／web_page／KDA010100.jsp) ，在開辦期間申請網址： https：／／hs.kcg.gov.tw／HSH／ 。另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線： 07-3368333轉2649~2651、2981~2983、5194~5196（四維行政中心），將有專人提供詳細的說明。