工業電腦廠新漢（8234）董事長林茂昌表示，IPC業者在疫情影響下，營運遭壓抑3年，但去年下半年景氣已顯著復甦，尤其供應鏈重組趨勢，推升數位轉型、自動化需求顯現，樂觀看待產業將迎來3～5年好光景，公司在手訂單也達到年底。法人預估，新漢今年營收將成長2成，挑戰80億元，EPS較去年倍增，達2元以上水準。

新漢29日召開股東會，通過去年財報、營業報告書及盈餘分配案。公司去年合併營收67.81億元，稅後淨利1.42億元，EPS 1元。並將配發每股1元現金股利，配發率100％，換算現金殖利率約3.72％。

林茂昌指出，過去2、3年工業電腦業者陸續面臨中美貿易戰、新冠疫情，以及零組件短缺等挑戰，導致客戶需求及出貨動能大幅放緩。不過，整體來看，由於全球邁向解封、缺料問題也逐步趨緩，遞延三年的設備投資支出開始帶動市場需求快速增溫。

尤其工廠有供應鏈重組、數位轉型、智慧製造等趨勢，且在後疫情時代，生產端更趨向減少人力，導入自動化應用設備，看好整體IPC產業可望迎來至少3～5年好光景。

據了解，新漢目前訂單滿手，能見度已達年底，主要產品包括網通及網安、車載及智慧城市、網路攝影機等，客戶拉貨動能強勁，而公司先前投資開發的工廠自動化整體解決方案及機器人控制器事業也在疫情後需求浮現，接單成長，進入收成階段。

新漢今年前五月營收29.86億元，年增33.4％。法人預估，公司下半年業績將優於上半年，全年營收有望挑戰80億元歷史新高，毛利率回到25％水準，稅後淨利則有機會繳出倍增成績單，EPS突破2元大關。