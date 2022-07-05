縮時相機大廠邑錡（7402）5日公布6月營收達6,936萬元，年增26.5％，創下歷年同期新高表現，因連6個月年增率超過25％，帶動第二季營收攀高，首度突破2億元關卡，以2.1億元、年增44％順利寫下單季歷史新高；上半年累計營收3.6億元、年增39.8％，則同創歷年同期新高。

邑錡6月營收回溫，不論Brinno自有品牌OBM部分或是創新ODM部分業績都有所長進，邑錡指出，過去幾個月受關鍵晶片元件短缺影響，出貨受阻，所幸料況在6月出現緩解，再加上產線適時提升產能以滿足市場需求，雖無法集中於單月消化遞延訂單，但亦帶領自有品牌OBM創下歷年同期次高。

邑錡指出，OBM產品的主力暢銷機種BCC2000 系列得透過縮時攝影完整紀錄建造施工過程，影像化的建築生產履歷將可成為施工品質驗證資料、建案銷售行銷素材、內部教育訓練檔案，或是滿足公部門的視覺化結案報告使用，深受建築營造工程與攝影專業人士青睞，銷量看增。

至於創新ODM部分，美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，生產品質已通過主導廠商全球軟體巨擘認可，加上美國國防部需求穩定，持續每月穩定出貨。Vernier教學研究智慧裝置，因開學採購季需求持續穩定出貨，雙品項帶領創新ODM業務續創同期新高表現。

邑錡透露首款採用Brinno自有影像晶片模組的航海微光影像裝置，因暑期銷售旺季市場需求大增，將於7月開始量產交貨，創新ODM三隻箭齊發將有助於下半年創造亮眼營收。

展望下半年，邑錡指出，創新ODM光學影像模組，美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，生產組裝品質與關鍵零件料況皆已穩定，未來兩年訂單需求明確，只要產線生產量能穩定將可滿足未來幾季的出貨計畫。

另自有品牌OBM部分，暫時短缺的關鍵晶片元件已於6月陸續交貨，產線已安排最大生產量能來滿足過去幾個月遞延的在手訂單，同時亦可加速Brinno自有晶片縮時相機之量產計畫；邑錡樂看未來訂單明朗的OBM與ODM雙業務將為今年營運攀高峰加分。