受惠上海疫情解封，工紙大廠榮成（1909）5日公告6月營收46.01億元，年減6.5％，但比5月增加7.9％，創下近三個月新高；自結單月稅前盈餘2.27億元，更比5月大幅成長3.7倍，創下今年單月獲利新高，成功走出營運谷底。

榮成今天進行除息，每股配發現金股息1.2元，除息後參考價為14.85元。由於股價跌深，榮成今天展開強力反彈，盤中一度大漲超過半根停板，隨後賣壓出籠，終場上漲0.5元、收在15.35元，除息首日填息率41.6％。

榮成今年以來持續受到大陸工紙市場不振影響，第二季原本有機會開始加溫，卻碰上疫情封控攪局，尤其上海連續封城將近兩個月，當地經濟活動停擺，拖累榮成今年上半年營收267.66億元，年減6.6％；自結稅前盈餘3.75億元，獲利比去年同期大幅縮水78％，換算每股純益僅0.29元。

不過榮成5日公布6月自結獲利數字，表現明顯回神，較5月大幅成長3.7倍，令市場信心大振。

榮成6月獲利強彈，一方面5月大陸有五一長假，工作天數少，加上大陸許多城市疫情封控，導致瓦楞紙市場交投低迷，基期偏低。

6月隨著上海解封，開始復工復市，加上當地政府的振興措施，刺激需求回溫；且下半年工紙業進入傳統旺季，法人本來就看好榮成營運有機會逐漸擺脫谷底。

而接下來觀察重點，首先要看上海等大陸城市的解封速度，最近包括江蘇、無錫等長三角地區，再度傳出疫情升溫，可能抑制產業復甦；其次全球籠罩通膨下，各國央行接力升息，預期消費市場將降溫，恐衝擊大陸出口，連帶拖累榮成的紙箱業務。