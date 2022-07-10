金融科技在支付、借貸的應用之外，創投界找到參與氣候風險模擬、碳排計算與應用的新領域，學者亦以英美實例，如金融新創企業透過綠色群募開發碳足跡計算等方式，目前渣打銀行信用卡友更換的碳足跡信用卡，即是金融科技公司Doconomy研發的Aland（奧蘭）指數。

串聯金融、氣候、科技的氣候金融科技（Climate Fintech），台灣經濟研究院研六所副研究員簡淑綺認為，不僅是全球群募2022年五大議題之一，更是目前國際銀行業者追捧的標的。

東吳企管系副教授、數位貨幣與金融研究中心執行長歐素華指出，歐美金融新創公司正透過綠色群募（green crowdfunding）、區塊鏈透明交易技術、與支付平台的碳足跡計算等方式，提高使用者的參與度，包括英國Abundance平台、美國Terrapass、中國螞蟻金服、澳洲Power Ledger等個案，帶領參與者（participant）到產銷者（prosumer），可視為企業到個人投入綠色永續的積極作法。

東吳大學商學院院長阮金祥在《東吳永豐數金論壇》上，鼓勵學生投入永續金融科技的創新創業，並由公民參與角度積極落實環境保護與社會實踐行動。借鏡國際趨勢，可以發現，金融機構、企業和公民若都能成為具有氣候意識的資產所有者，最能加速資本流動綠色化，給予氣候金融科技受到重視的機會。

全球群募平台龍頭Indiegogo深入研究數據，並邀請成員分析，估測2022年群募市場的五大趨勢之一，為贊助者將尋找更多永續、「氣候友善」的解決方案。2021年「環保能源與科技」類別在Indiegogo為排名第四高的集資金額，累計逾1,900萬美元。部分2021年的「環保能源與科技」集資計畫仍在InDemand集資，諸如可儲備七天電力的《Generark 太陽能發電機》等等。

台灣經濟研究院研六所副研究員簡淑綺指出，銀行業因需要計算客戶的碳排，確切讓範疇二、三都能清楚，需要運用金融科技如大數據、人工智慧（AI）、區塊鏈等技術，幫助企業評估、監控氣候風險，溫室氣體（GHG）變化等，因此帶動氣候金融科技成為金融機構不可少的管理工具。

目前市場上有二隻氣候金融科技獨角獸，簡淑綺指出，分別為提供住宅太陽能行業融資的GoodLeap，以及2021年新誕生的氣候變遷解決方案提供商Watershed。渣打銀行今年提供標註有「碳中和（Carbon Neutral）認證」的信用卡，為到期換卡的卡友落實渣打銀行的全球碳中和行動，就是與瑞典的新創科技公司Doconomy合作，以該公司的Aland（奧蘭）指數，讓卡友每筆信用卡或金融卡消費交易的碳足跡都能被輕易換算，未來也將擴增到對水資源消耗的相關訊息。