針對外界傳言前副總統陳建仁加入民進黨是為牽制副總統賴清德的說法，陳建仁今天接受媒體專訪強調，入黨是給民進黨最大的支持，至於被指2024綠營可能上演「兩副總統對決」，他說這是空穴來風，他完全沒有參選規畫，民進黨一定會推出最佳的人選，「我一定全力支持他」！

陳建仁今天接受網路節目「官我什麼事」專訪，他說，去年加入民進黨，是他覺得應該要給民進黨最大的支持，還有給小英執政更大的支持，「就是這麼樣簡單」，外界很多臆測和遐想都是不正確的。

陳建仁強調，蔡英文總統從來沒有跟他講過入黨的事情，他也不曉得申請書是蔡總統的簽名，是他們之後才拿給蔡總統去簽，外界很多不正確的解讀都是完全不必要的。

外傳陳建仁入黨被黨內認為是為要牽制賴清德。他說，很多人都會站在主觀意識上，先入為主的去認定所看到的現象，再做各式各樣的解讀。實際上，賴清德跟他認識很早，賴選立委丶市長的時候，他都有去站台，賴清德是民進黨年輕一輩裡面的佼佼者，「我們是好朋友，很多事情都會互相溝通」。

陳建仁自認並不是政治人物，所以派系之間的解讀，他覺得是過度了，這樣反而傷害他與賴清德之間的友好關係。「我們是朋友，而且也彼此互相合作」，也希望能使國家未來能變得更好。

至於所謂的「賴陳心結」或下屆總統大選「兩個副總統的對決」，陳建仁強調「完全沒有」，選舉不是他的最愛，也不是他的考量。未來若有需要，是否會有參選的規畫？他則重申「沒有，完全沒有這樣的規畫」。