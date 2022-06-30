昔日玉女香港歌手陳美齡旅日多年，姊姊是邵氏女星陳依齡，陳美齡曾與王傑演出電影《我在戀愛》，1986年她和經紀人結婚，生下3個兒子都是史丹福大學高材生。過去陳美齡曾上日本綜藝節目展示書籍中關於南京大屠殺的照片，未料後來收到威脅她和家人的恐嚇信。近日陳美齡回到香港接受隔離，66歲的她曬出近照，一張少女臉和白皙皮膚依舊相當出色，凍齡外貌使人印象深刻。

陳美齡1969年被星探挖掘，她因自彈自唱募捐被發現音樂才華，就此出道當歌手，後來跨界成為演員，以電視劇與電影版《燕飛翔》在台灣和東南亞走紅，之後她聽從父親建議暫退演藝圈，到加拿大多倫多大學留學念社會兒童心理學，更繼續進修成為史丹福大學教育學博士。

陳美齡透露日前從日本回到香港陪伴家人。（圖／翻攝自陳美齡Agnes微博）

本身是學霸的陳美齡，教出的3個孩子也都是學霸，她曾來台參加台北書展宣傳新書《家長不要做的35件事》，談到教育理念，她表示自己本來是自我肯定度較低的孩子，因為家中有3姊妹，從小常被比較，後來從事義工工作，才發現自己的人生很幸運，當媽媽更在乎給孩子自我肯定，希望小孩從小就有自信、明白自己被愛，不會跟他人比較，也會成為人緣較好的孩子。

陳美齡過往也常對社會議題發表意見，曾在日本發行專輯，宣導和平，2007年她一度發現自己得了乳腺癌，幸好手術成功、恢復順利。28日她發文分享回到香港，「已經開始了隔離。昨天請家人送來了yoga mat 。希望做一點運動。晚上很早就睡了。今天早上做了檢測，是陰性。相信在這星期可以做好很多整理日程的工作。深呼吸，不要給自己壓力。微笑可以給自己力量。真高興回到故鄉了。期待見到家人」，可見66歲的她皮膚一樣緊緻白皙，引來粉絲回應：「我的新女神！」、「美齡姐姐加油」、「一切順利」、「為了陪伴媽媽，好辛苦」。