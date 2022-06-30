台股重挫300點，失守萬五大關。玻陶龍頭台玻(1802)重挫逾4.3%，空方賣壓順勢而出，和成(1810)跌幅逾2%、冠軍(1806)及中釉(1809)聯袂下修，玻陶指數重挫3.8%，成為盤面上最弱勢的族群。

大陸疫情趨緩，台玻下半年大陸區營運可望維持穩定，台灣區因天然氣依賴進口，產品價調漲與否將看天然氣是否飆升，2022年營收將和去年差不多，獲利有機會恢復以前水準。另外，轉投資實聯化工江蘇公司43.99%，今年度行業景氣可望延續，維持獲利表現。

冠軍未來將針對旗下品牌力、產品力與通路佈建等推動升級計畫，力拚營運再上層樓。另外，針對中國大陸地區業務持續進行業務組織調整，拓展當地的裝修市場，未來也不排除針對旗下閒置土地廠房進行活化。

冠軍指出，將針對旗下品牌力、產品力與通路佈建等推動升級計畫，包括憑藉「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」於建材裝修市場高度品牌優勢，除持續推動大尺寸磁磚、大板薄磚、奈米防滑磚、2公分厚磚等符合市場潮流趨勢之磁磚產品銷售、並擴增SPC石塑地板、SPC表面實木貼皮的VSPC地板等產品線，正式搶進木地板建材市場商機。