花蓮市長魏嘉賢與市場所長邱信都到各攤販問候。（花蓮市公所提供）

疫情稍獲趨緩，為提振傳統市場與夜市買氣，花蓮市公所配合經濟部中部辦公室舉辦傳統市集「半價銅板購」活動，今在花蓮市重慶、中華及復興等3個市場同步舉行，各市場分別推出的400份商品，短時間搶購一空，下次半價促銷在7月13日，可別錯過。

花蓮市重慶、中華及復興等市場一早開張，已出現排隊人潮，消費者透過市場工作人員解說，只要在市場有消費行為，即可以50元銅板購買市價超過100元以上的商品。特價商品有海鮮、肉類、蔬果等商品，讓消費者自行選購。

重慶市場在中庭擺滿商品的圖片，讓消費者確認想要購買什麼商品，最後再將50元銅板給工作人員，持兌換券至指定攤位領取商品。攤商對於類似促銷活動可以提振買氣，希望未來能夠多多舉辦。

花蓮市公所市場所長邱信都說，3個市場在活動促銷日各推出400份商品，合計有120位攤商加入促銷行列，每位攤商提供10份商品，至於經費來源，則由經濟部中部辦公室補助各市場自治會10萬元。邱信都表示，促銷活動的時間是7月份的每週三，總計是四個場次的活動。

市長魏嘉賢表示，疫情嚴重的這兩年，市場人潮大約減少五成，希望藉由這項行銷活動，可以吸引民眾到傳統市場購物消費，增加攤商營收，花蓮市公所未來也會持續推動各項促銷活動。

錯過今天促銷活動，可鎖定下次活動日，7月13日、7月20日及7月27日上午八點，只要在中華、重慶或復興等市場有消費行為，就可至兌換點以50元購買優惠商品，數量有限，購完為止。