中美晶(5483)今日公告六月營收，合併營收達72.6億元，月增長4.9%，年增率16.5%。中美矽晶今年第二季的合併營收為202.7億元，與第一季相較增加8%，較去年同期增加18%，中美矽晶單月營收及第二季營收皆突破歷史新高且較去年同期呈雙位數成長！其中，太陽能產品月營收為9.5億元，月增率14.1%，年增率15.1%，締造自2018年6月以來最高單月營收紀錄！太陽能產品第二季營收為25.9億元，較第一季成長10.4%，與去年同期相較增加30.7%。綜觀中美矽晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為390.4億元，較去年同期增加17.5%，締造歷史佳績。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓今日亦公告六月營收，合併營收達62.4億元，月成長3.3%，年成長15.4%。環球晶圓今年第二季合併營收達175.4億元，與第一季相較增加7.6%，較去年同期上升15.3%。環球晶圓單月營收及單季營收不受市場波動影響，皆創歷史新高!今年上半年環球晶圓的累計合併營收一舉突破330億大關，創下338.5億的歷史佳績，更較去年同期增加12.8%！

根據世界銀行研究報告，俄烏戰爭導致商品價格飆升和供應鏈中斷，經濟活動受阻、全球增長放緩。而半導體產業雖有部分消費產品需求減弱，但受5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐，成長動能預估將持續。此外，淨零排放政策亦推升電動車需求，加速布建的基礎充電設施預計將帶動第三代化合物半導體需求增加。著眼於此，環球晶圓啟動包含擴充現有產能(brownfield)和擴建新廠(greenfield)的雙軌成長策略，目前義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等廠區的現有產能擴充計畫皆順利進行。環球晶圓日前亦宣佈將在美國德州興建全新12吋矽晶圓廠，透過依客戶長約需求數量分階段建設、設備分批進駐，穩健擴大產能。

台灣日前宣布將自7月1日起調漲電費，環球晶圓與中美矽晶將加速進行能源優化工程，以減少電力耗費及能源效率提升為首要之務，積極強化重大能源使用設備並持續改善追蹤。中美矽晶作為綠色能源全方位供應商(Green Energy Total Solution Provider)，將運用其豐富經驗與垂直整合供應鏈的優勢，協助環球晶圓擴大興建太陽能電廠以同步提高綠色能源使用比例。除此之外，電費調漲預期將刺激企業及家庭安裝太陽能裝置，輔以政府規劃的2050淨零排放路徑，以太陽能為首的綠色能源獲得系統面及需求面的雙重支持，發展前景正面樂觀。