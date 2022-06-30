大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會6月30日發佈中國採購經理指數，6月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數、綜合PMI產出指數分別為50.2％、54.7％和54.1％，分別高於上月0.6、6.9和5.7個百分點，均升至擴張區間。

觀察在連續3個月收縮之後，6月製造業PMI回升至50.2％、重返擴張區間。以調查的21個行業當中，有13個行業PMI位於擴張區間。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨著大陸疫情防控形勢持續向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，經濟總體恢復有所加快。

據觀察者網報導，6月非製造業商務活動指數為54.7％，也高於上月6.9個百分點，呈現連續兩個月回升。從中看到服務業企業經營狀況也較5月改善，調查21個行業中，商務活動指數位於擴張區間行業由上月6個增至19個，服務業景氣明顯好轉。

其中，前期受疫情衝擊嚴重的行業商務活動指數均有所回升，包含鐵路運輸、航空運輸等行業高於65％，業務總量連兩月增長；道路運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業也升至50％臨界點以上，業務總量由降轉升。

再從市場需求和預期看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為53.7％和61％，高於上月10、5.8個百分點，表明隨著疫情影響減弱，服務業市場需求有所回暖，企業信心逐步恢復。