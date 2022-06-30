Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第二季「十大爆紅台股榜」，其中，電線電纜及不銹鋼廠華新(1605)拿下第一。今年華新在電線電纜與鎳產品本業穩定成長、獲利亮眼，業績強勢帶動華新股價表現，也備受股民關注。而同集團的印刷電路板組裝（PCBA）廠精星(8183)，則因車用利基型產品業績出色，此次排行榜居第五名。

與精星同樣聚焦在車用產品的同致(3552)，在經過內部體質調整後，2021年度淨利年增近7成，今年第一季稅後淨利也持續成長，第二季排行高居第三。另外，排名第八的影像零組件廠致伸(4915)在車用模組產品帶動下，5月營收仍強勢、繳出年增率達34.5％成績。排行第十的金屬機殼廠華孚(6235)，目前車用產品占營收比重已達8成，加上受惠電動車成長趨勢，提高市場熱度。

因本土確診案例居高不下，快篩試劑一度供不應求，第二季相關概念股也有入榜。如高居第二的生技股寶齡富錦(1760)，但隨著試劑缺貨情況緩解，股價較4月初高點明顯回檔；同樣有生產快篩試劑的老牌化工業者長興(1717)也入榜成第四名，因其年營收近半為合成樹脂業務，此外還有特用化學品、電子級化學品，快篩試劑影響營收尚不顯著，回檔幅度也比寶齡富錦略小。

上一季曾在榜中稱霸半邊天的半導體類股，本季相對氣勢稍減，僅入榜二席。其中，昇陽半導體(8028)，近年營運漸入佳境，在半導體景氣帶動下成長加速，排行第六；創意(3443)近期股價震盪劇烈，不過在7奈米、5奈米產能陸續釋出後，法人預估創意仍將受惠AI、5G與高速運算需求，帶動訂單持續升溫，位居第九名。

去年風光不斷的貨櫃航運類股，因自6月以來走勢漸低，本季台股榜中與航運相關的，只有5月營收創歷史新高、且配發近年來最高的5.5元現金股利的慧洋-KY(2637)入榜，排名第七。