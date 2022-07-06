保健食品廠晨暉(1271)6月營收為新台幣3,026萬元，較去年同期持平；累計上半年營收達1.76億元，較去年同期成長15％，刷新歷年同期新高紀錄。

晨暉為國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，市占率穩居紅麴及益生菌保健品龍頭，受惠大紅麴及益生菌出貨量穩定，帶動上半年營收刷新歷史紀錄，目前在手訂單能見度更已達下半年。而與民視「娘家」及「蓓朵娜」合作新推出的NTU 101益生菌保養品也已於線上通路進行銷售，目前系列保養品均按照既定排程出貨。

展望後疫情時代，晨暉認為隨著民眾自我防護意識提高，保健食品需求也將進一步增加，全球商機更是蓄勢待發，公司將以既有的NTU 568紅麴與NTU 101乳酸菌產品為基礎持續深開發新品，並計劃在下半年推出新品上市，未來新品挹注的業績將也相當值得期待。

為進一步拓展國內市場，晨暉持續佈局旗下子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌產品，目前已超過100個合作據點，未來將持續朝向多元銷售通路推廣，期望創造更多實體據點能帶來人流，並進一步提高消費者對品牌的黏著度與回購率，加速擴大晨暉保健食品市場占有率。