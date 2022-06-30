警政署同仁列隊歡送陳家欽。(林郁平攝)

警政署同仁列隊歡送陳家欽。(林郁平攝)

陳家欽與大家擊拳相互鼓勵。(林郁平攝)

陳家欽向大家鞠躬揮手道別。(林郁平攝)

陳家欽向大家鞠躬揮手道別。(林郁平攝)

警政署30日舉行新舊任署長交接典禮，由內政部長徐國勇主持，徐國勇首先肯定提前退休、卸任署長陳家欽4年多來的辛勞與付出，代表行政院表達感謝，並勉勵新任署長黃明昭，期許他要繼續努力，做好基礎設施反恐、反毒、反詐及年底選舉打擊賄選、假訊息等工作。

典禮結束後，警政署同仁列隊歡送陳家欽，陳家欽與大家一一擊拳相互鼓勵，並深深向大家鞠躬後隨即上車離開警政署，結束4年多的任期。