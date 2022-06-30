新竹縣政府今天公布轄內15處危險水域，地點涵蓋10鄉鎮，包含熱門觀光景點北埔冷泉、內灣大橋、新月沙灣、東安古橋等水域，提醒民眾多留意。

新竹縣政府發布新聞稿指出，15處危險水域，包含北埔鄉北埔冷泉、新豐鄉紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、內灣村吊橋下、內灣大橋下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安古橋下。

以及，新埔鎮寶石橋至新埔大橋及雲埔橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域（竹東段至竹北段）、竹北市拔子窟附近水域、新月沙灣（含山腳碼頭）、五峰鄉大隘村上坪溪水域。

交旅處長游志祥表示，為維護民眾生命安全，7、8月暑期戲水旺季期間，交旅處將不定期會同相關單位至危險水域勘查，針對可能造成危險區域，增加指示牌、救生圈等設施，並加強防溺宣導及勸離至危險水域戲水的民眾，提升轄內水域安全，避免憾事發生。（編輯：方沛清）1110630