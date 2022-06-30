行政院今（30）日表示，歐盟執行委員會（European Commission）首度邀請我國出席6月28日及29日於比利時布魯塞爾舉辦的「歐洲公民保護論壇」（European Civil Protection Forum），該論壇為歐盟會員國在公民保護領域的重要交流活動，主要探討面臨氣候變遷的災害危機、戰爭衝突等重大挑戰時，如何透過區域合作保護公民減少各種風險與威脅。

行政院災害防救辦公室表示，此行由我國外交部駐歐盟兼駐比利時代表處促成，並由該辦公室副主任王怡文率團出訪。

王怡文指出，歐盟執委會公民保護總署首度邀請我國以「在防災準備之成功故事與良好做法（Success stories and good practices on preparedness）」為題，分享台灣在數位防災創新應用成果相關經驗。包含我國災防公共告警系統、預防性疏散撤離機制及VR數位模擬訓練系統，獲得現場與會成員國熱烈討論與迴響。

災防辦指出，為強化與歐盟會員國及與會成員間的交流，現場也設立以台灣為名的展攤，展示VR數位模擬訓練及國際災防訓練課程，成為展場亮點，進而提高臺灣在國際災防領域的能見度。

災防辦表示，歐洲公民保護論壇為歐盟推動公民保護交流的大型重要活動，與會者來自50多個國家，超過800人，該次參展方除歐盟會員國外，另包括台灣及烏克蘭等其他夥伴等第三國參加。

災防辦說，台灣首次獲邀全程參與會議及工作坊，並分享台灣災害防救的創新應用成果，同時也藉此交流機會，瞭解歐盟及會員國數位防災技術發展及成果應用場域、災害防救體系與應變事項，深具重要意義。此行除彰顯歐方肯定台灣災害防救的專業與能量外，更為台灣後續參與歐方災防活動及交流奠定基礎。