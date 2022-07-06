第14屆海峽論壇月中將在廈門舉辦，國民黨副主席夏立言今受訪表示，國民黨將循去年第13屆海峽論壇模式，由他代表，以視訊形式參加今年論壇活動。至於黨主席朱立倫是否再以預錄影片為開幕式致詞？夏說，目前還在研究中。

由於朱立倫訪美時，被解讀刻意淡化兩岸關係主張，此次海峽論壇是否致力拉回與對岸關係受關注。夏立言回應，國民黨又不是第一次參加海峽論壇，國民黨對中國大陸關係一向「強調兩岸交流重要」的立場都一樣，也都沒有改變。

夏立言表示，國民黨一直強調兩岸交流重要，不管是在執政或在野，都秉持這樣的信念；國民黨對大陸的期望也是一樣，希望兩岸能繼續維持和平交流，希望一步步維持住兩岸的安定與繁榮，和平最重要。

但夏立言也說，國民黨與中國大陸互動過程，也曉得兩岸有千絲萬縷關係，不管從各個角度都很重要，所以會會持續與中國大陸保持交往態度，希望兩岸關係能夠發展得更好。

至於朱立倫提倡親美，夏立言表示，國民黨從歷史、雙邊理念上，我們與美國人一向關係友好的，這沒有什麼不好；與美國關係沒有最好的時期，只有更好，馬總統時代美國人也講說是最好的時期，所以會愈來愈好。

不過夏立言也坦言，親美這個詞在過去馬總統主政時代，可能大家感覺好一點，因為比較平衡，現在大家對親美這個詞則有些敏感。

談到海峽論壇，夏立言表示，因為疫情的關係，沒有辦法實際過去，所以原則上還是按照去年的方式參與，不會有任何變化；夏說他會代表國民黨參加論壇開幕式，感謝大家參加，也表達國民黨對兩岸關係的想法與期望。

國民黨過往除2017年第9屆海峽論壇，國民黨由將卸任的黨主席洪秀柱親自率團參與；2020第12屆海峽論壇因央視節目主持人李紅「求和說」，最後未以政黨形式參與外，其餘各屆慣例上都僅派黨副主席代表率團參與。

去年底第13屆海峽論壇，朱立倫雖以預錄影片在開幕式致詞，但論壇活動仍由夏立言代表參與，當時論壇前夕尼加拉瓜片面宣布與我國斷交，讓朱預錄影片內容遭質疑。