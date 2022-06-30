經濟衰退憂慮拖累英鎊頻頻走低，2022年上半年英鎊兌美元重貶一成，創下2016年脫歐公投以來最大半年跌幅，也讓英鎊成為2022年表現最差的主要貨幣之一。

30日英鎊兌美元下跌0.25％，報1.2094美元兌1英鎊。

投資人憂心英國經濟嚴重衰退，加上通膨火熱與脫歐相關政治不確定性攀升，開年來英鎊走勢一路下探，上半年兌美元重貶10.4％，6月挫低3.8％。

自2016年6月23日英國舉行脫歐公投以來，英鎊兌美元暴跌18.51％。

花旗指數分析師拉薩札達（Fawad Razaqzada）指出，市場對英國經濟大幅衰退的憂慮大過通膨飆高風險，使得英鎊持續遭到拋售。

此外，花旗貨幣策略主管吉納基斯（Vasileios Gkionakis）表示，英國面臨多重經濟逆風，包括家庭存款水位低，政府缺乏重大財政支持措施，以及2022年經常帳赤字預期倍增。

自2021年12月以來，英國央行五度升息，下次例會將在8月4日召開，貨幣市場已經充分反映央行將升息1碼，部分專家預估升息2碼。

英國5月通膨率飆高至9.1％，創下40年新高紀錄，為七大工業國（G7）中最高。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）29日的鴿派談話，澆息央行將大幅升息的預期。貝利表示，央行沒有一定得要「猛烈」升息來遏止通膨。

此外，將在8月加入英國央行貨幣政策委員會的倫敦政經學院副教授丁格拉（Swati Dhingra）強調，由於經濟放緩的速度超出預期，央行必須緩步緊縮貨幣政策。

貝利與丁格拉的談話凸顯英國央行面臨控制通膨，又不讓升息打擊經濟的巨大壓力。

政治風險也對英鎊造成下壓，英國因北愛爾蘭協議與歐盟的緊張情勢升溫，且蘇格蘭再提獨立公投，也讓英鎊前景籠罩陰霾。