我國本土疫情已漸漸趨緩，但民眾仍減少消費、外出旅遊，影響內需勞動市場，據勞動部統計指出，截至今天為止，共有3027家、2萬2179人實施無薪假（減班休息），雙雙創今年以來新高，較上周增加115家、人數增加1340人，而住宿及餐飲業就增加958人。

據統計指出，3027家、2萬2179人實施無薪假（減班休息）當中仍以支援服務業（旅行社）最多，共有1548家、9420人實施，住宿及餐飲業則以432家、6547人次之，批發及零售業則以378家、1661人再次之。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，住宿及餐飲業本周共增加958人，其中包括某連鎖餐飲品牌就實施100多人、也有某大型飯店也實施100餘人；至於批發及零售業略增則為某連鎖眼鏡行增加實施人數所致，運輸及倉儲業略增則是部分小型遊覽車通報實施。

黃維琛預估，由於減班休息要每3個月協商一次，因此預估下周會減少、但部分可能為協商中仍會續簽；但他預估，時序進入暑假、兒少外出旅遊機會大增，加上交通部祭出國旅相關補助，預計7月中下旬後減班休息情況可望減緩。

至於近期傳出有國外業者庫存增加、減少訂單等，黃維琛說，目前製造業仍未看到相關影響。