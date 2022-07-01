無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，今接受接受媒體專訪時，被問到「這一局真的不是你，會直攻2024？」林佳龍表示，「若有人可以扮演檯面角色，我可以輔佐，但是別人若不適合這個角色，我當仁不讓」。

被問到2024是保持開放空間，就是合作也可？自己要出來也可以？他一面點點頭說，「但是我們要組成台灣隊，一棒接一棒」。

林佳龍今接受《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪，被問到這次台北市長若沒被提名，是否直攻2024？林佳龍說，他若沒選台北市長，這些政見可以做公共財，可以往後思考台灣大未來，這是我他視政策跟願景的自我要求，這是比較好的政治文化？

主持人追問，那是要往政的方向發展？還是要往搭擋副手的方向？找副總統賴清德或找前副總統陳建仁，還是要走自己的路？他說，自己是很團隊精神的人，一直以台灣為主題思考，「若有人可以扮演檯面角色，我可以輔佐，但是別人若不適合這個角色，我當仁不讓」。

他說，自己不會因為個人要位子要去卡哪一個，把種子種下，可以開花結果、聞到花香、吃到果實，他比較不想跟人爭鬥，但這是實現民主的想法，不要羞於去表達「我的志願」。

他說，「2022我沒有上場比賽，我會在場下加油，我就是繼續往前跑」，所有走過都不會白走，現在他就做好台北首都圈願景，以後都會用得上。

被問到但是若當台北市長，是否離2024有點遠？他說，這有一個關鍵就是，年底選舉會影響台灣的未來，首都圈若不是民進黨執政，中央跟地方就會有很多緊張，就像現在柯文哲是民眾黨，若現在國民黨，聯合起來對抗中央，很多政令就很難執行，這不是誰好壞，而是人民選擇，民進黨若能經歷24年後繼續執政，對台灣就是有利事情，對民進黨要選2024的人就能加分。

他說，當然啦，我們說「一粒尻川（屁股）不可能坐兩張椅子」，就是做什麼像什麼，把它做好，「我不是說我非一定要做直轄市長不可，而是我綜合判斷，而是台北市長這個條件我是具備且專業」。