此次拍賣會，除了動產之外，還有多筆不動產。（行政執行署新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署將於本月5日舉辦「123聯合拍賣會」，其中與佯稱具有滿清皇族後裔身分之已故詐欺犯張家豪合謀詐欺的李姓嫌犯，利用不法所得購買、登記於女友名下的百名豪宅也在拍賣標的之中，該豪宅拍賣底價底價3628萬元，換算每坪單價僅約34萬餘元，已造成詢問熱潮。

新北分署表示，於106年4月間亡故的詐欺犯張家豪，過去自稱外國公司執行長，並具有滿清皇族後裔身份，再以面額高達百億元的票據等不實資料取信被害人，李嫌則與張賢合謀詐騙取得330萬元手續費；而後李嫌又向科技公司負責人佯稱，他與張所開設的英屬維京群島公司可引進「國際封閉型私募基金」，可提供1500萬美金的資金借貸，以此向被害人詐得律師費、手續費等各項費用，不法所得高達6618萬餘元。

後來該集團遭專案小組剿滅，李嫌犯行被台灣高等法院台中分院判處應執行有期徒刑3年2月，並應沒收或追徵其犯罪所得在案。不過李嫌將犯罪所得2700萬元中之2271萬元，以轉帳方式清償以其女友名義購置之豪宅銀行貸款，台中地檢署認為該筆贓款已混合於該豪宅，致不能辨識而不宜執行沒收，應追徵其價額，為此囑託新北分署予以查封、拍賣，以利沒收其變價所得。

這次遭到拍賣的豪宅座落於新北市三重集賢路，屋齡僅10年，權狀登記約106坪，其中主建物約38.61坪，陽台加雨遮約6.02坪，公設約61.34坪，還內含3個平面車位及1個機車位，建物就在重陽橋引道下，利於往來台北市，又鄰近知名學區，附近還有大賣場，生活機能優異，本次首次拍賣，底價3628萬元，平均單坪僅約34萬餘元，格外引人注目，也造成大量詢問熱潮。

新北分署提醒，有意參加不動產現場投標者，自當日下午2時30分起開始投標，至3時整截止投標；通訊投標者，其通訊投標書最遲應於拍賣日前1日送達新北分署專用郵政信箱，拍賣當日下午2時許，新北分署政風人員將會同執行人員至郵局領取通訊投標書，於上開投標時間投入標櫃，下午3時進行開標程序。