交通部長王國材（中）表示，民宿要發揮特色、強化數位轉型。（民宿全聯會提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎衝擊觀光產業發展，交通部長王國材1日在南投表示，民宿業經營比飯店更能凸顯特色，而且具有彈性應變快，應該加強導入數位轉型，包括民宿環境品質和訂房，都可以透過網路查詢，即使國際旅客也能按圖索驥。

中華民國民宿全國聯合會理事長張心盈，1日在國立暨南大學召開全聯會第7屆第3次理監事會，邀請交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰及南投縣觀光處長陳志賢等人，研討後疫情時代，民宿產業的因應措施及未來發展。

各縣市民宿協會代表提出的問題，包括觀光地區與具人文或歷史風貌區域內，民宿為住商使用調整、停車宿泊露營法規適用、開放外籍勞工、民宿缺工等議題。

王國材表示，上半年觀光產業受疫情衝擊，隨著疫情趨緩，交通部將於7月15日推出悠遊國旅政策，振興國旅市場，包括自行車友善旅宿、好客民宿等均有加碼補助，目前正受理業者申請，歡迎有意願的業者盡速加入。

陳志賢表示，南投縣是觀光首都，民宿是縣內重要產業，為協助產業轉型及發展，縣府持續推動好食民宿及安心旅宿等政策，也會輔導業者加入悠遊國旅政策；縣府也將在暑假陸續推出夏日藝術生活節、南投星空季及日月潭萬人泳渡等活動，振興觀光產業。