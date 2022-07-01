櫃買指數今天持續重挫，以173.03點作收，為2020年11月25日以來新低，櫃檯買賣中心表示，將密切關注國際局勢對櫃買市場之影響，亦將適時配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施，呼籲投資人理性應對近期股市波動，並注意投資風險。

受到全球通膨居高不下、美國經濟表現不佳、國際股市大幅震盪等諸多不確定因素，近期台股指數連番重挫，今天櫃買指數以173.03點作收，為2020年11月25日以來新低。

櫃買中心表示，觀察上櫃公司基本面表現，111年第1季稅前淨利786億元，較去年同期成長12%；本年1至5月累計營收為11,164億元，較去年同期成長約8.35%，獲利良好且營收維持動能，有基本面穩健支撐，投資人無須過度恐慌。

櫃買中心提醒，面對近期市場波動及不確定因素，投資人應回歸公司基本面理性評估，並注意投資風險，櫃買中心會密切關注國際局勢對櫃買市場之影響，亦將適時配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。