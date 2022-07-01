證交所統計，今日（7月1日）加權指數收在14,343點，日跌482點，單日市值蒸發1.5兆元；周跌更達960點、跌幅6.27％，另全體上市公司市值掉至44.76兆元，周市值減少2.87兆元。

產業別指數方面，本周台股漲幅以水泥類指數上漲1.39％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌13.58％為最大；本周集中交易市場總成交值為1.3兆元，全體上市股票成交金額為1.22兆元，股票成交量周轉率為2.37％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類3,694.88億元，占全體上市股票交易金額30.38％；航運類2,255.72億元，占全體上市股票交易金額18.55％；電子零組件類1,017.81億元，占全體上市股票交易金額8.37％。

本周成交量周轉率前三名產業為：航運類9.76％；汽車類8.05％；生技醫療類7.66％。

累計今年年初開盤迄今共118個交易日，集中市場總成交值為32.94兆元，市場日平均成交值為2,791.69億元，股票成交量周轉率為61.33％，股票日平均成交量周轉率為0.52％。