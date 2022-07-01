台灣首屆Red Bull飛行日將在台中起飛，市長盧秀燕盛邀國人9月18日到訪台中。（陳淑娥攝）

2022年亞洲唯一場、台灣首屆Red Bull飛行日將在台中起飛，共計633組報名參賽。台中市長盧秀燕1日表示，台中市作為地主，消防局也組隊參加，盛邀國人9月18日到訪台中一同見證，透過「2022 台灣Red Bull飛行日」讓世界看見台灣、看見台中。

這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽，首次在台灣舉行，共633組報名參賽，其中有347組上傳設計圖參加評選，包含消防隊、醫療團隊、國中老師、高三畢業生或大學生，還有香港新住民也共襄盛舉。

盧秀燕指出，這項精彩萬分的創意賽事能在台中舉辦，作為地主，台中市政府消防局也組隊參加，歡迎市民前來加油打氣，也盛情邀請國人9月18日到訪台中，一同見證這項運動盛事，透過「2022 台灣Red Bull飛行日」讓世界看見台灣、看見台中！

台灣紅牛總經理廖千萩透露，今年參賽者很喜歡用魟魚和飛魚創作，當然也不乏台灣特色的藍白拖、小吃攤和辦桌等設計，另外像是海洋環保、去性別化、通膨相關金融議題，都是很有意義的話題性設計。評審閃電狼電競隊則期待30秒的舞台表演內容，能看到更多有趣和搞笑演出，他們會用笑聲來評分，可以飛多遠就看大家本事。

運動局指出，為迎接台灣首場飛行日降臨台中市，主辦單位特別打造具台灣廟宇特色的官方飛行器，並將這全台首座飛行器命名為「飛天轎」。此外，為讓參賽選手熟悉現場狀況，活動前一天9月17日於台中港進行壓力測試，當晚還有精彩選手之夜預先為飛行日大賽暖身。