NCC於6月底公告《數位中介服務法》草案，未來臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台全都將被納管，引起網友擔心是否會出現文字獄等狀況。國民黨立委林奕華質疑，NCC預計花25億元，以基金會形式成立「財團法人」組織作為處理假訊息的事業專責機構，「蔡政府到底要養多少個林秉樞、多少網軍才放心？」

林奕華昨（1）日在臉書表示，NCC通過《數位中介服務法》草案，稱內容能讓各方協力參與網路的治理，確保民眾網路基本人權，更能讓資訊在網路上自由流通，但她質疑NCC遇到錯誤資訊或假消息，真的能一視同仁、公平地裁罰嗎？還是又是選擇性裁罰呢？

林奕華指出，NCC預計花25億元，以基金會形式成立「財團法人」組織作為處理假訊息的事業專責機構，但人民的納稅錢真可以這樣只為一己之私亂花嗎？基金會的錢來自國家，不過用人全是機要進用、走約聘僱制度，完全規避立法及考試權的約束和監督，不斷巧立名目創設這樣的基金會，不但沒有達到組織精簡的目的，更徹底破壞專業文官體制以及行政中立，遭外界質疑「蔡政府到底要養多少個林秉樞、多少網軍才放心？」

林奕華說，在現行法規下，NCC就可以做得更多，但副總統賴清德過去被打到求饒，卻不見NCC調查，「連貴為副總統都得不到正義，人民對這機關還有什麼期待可言？」她質疑，若現在NCC什麼都不做，有可能忽然因為有了數位中介服務法和基金會，就瞬間會創造安全可信賴的環境並打擊假消息嗎？