柯志恩千字文怒轟網軍 「誹謗我者必訴諸法律」

國民黨正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長後，近來頻遭外界攻擊在美國置產、指控學術不倫，她昨(3日)晚間在臉書發出長文向網軍喊話，「若想以此卑劣手段誹我、謗我、汙衊我，必循法律途徑討一公道，絕不妥協」。此話一出，引發不少網友熱議，有人就說「因為你給他們不小壓力」、「支持提告」、「不要再溫良恭儉讓了，一定要提告翁達瑞，揪出幕後主使者」。

柯志恩以「網路天空不能乾淨一點嗎？」為題發文指出，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號，甚至被起底的政治打手不亂騷擾詆毀，一般的無聊謾罵也就罷了，沒想到竟對她最在乎的人格及學術名譽進行汙衊，真是孰可忍，孰不可忍。

柯志恩談到，希望那些成立假帳號發動匿名攻擊的主子可以休矣！難道台灣是幽靈治國嗎？你們治理下的網路天空不能乾淨一點嗎？她強調，非常厭惡網路霸凌的闇黑手段，君子之爭，我陪！若想以此卑劣手段誹我、謗我、汙衊我，必循法律途徑討一公道，絕不妥協！

柯志恩對於網軍的行動曝光後，網友一片認同，臉書已有超過兩千則留言，不少人直言「不要再溫良恭儉讓了，一定要提告翁達瑞，揪出幕後主使者」、「因為你讓他們害怕了」、「因為妳夠強他們才會抹黑、加油」、「越抹黑代表您越強，綠網軍只攻擊強勁對手，加油」、「無須再忍」、「越怕他們就只會越囂張，不實指控就告」、「請柯教授提告」。