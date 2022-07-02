自新冠肺炎肆虐以來，國內貧富差距越來越大，民眾黨立委邱臣遠今(2)日指出，青年與弱勢族群是最大受害者，青年面臨買不起、租不起房子的窘境，弱勢族群面臨無薪假與失業，他呼籲政府，應提出更接地氣的政策，提出改善貧富差距的措施。

邱臣遠在臉書表示，在COVID-19疫情長期席捲下，國內產業呈「K型」趨勢，電子高科技等外銷產業蓬勃發展，收入高者更擅於理財，累積財富；反之，內需服務業經營慘澹，百工百業無以為繼，更讓弱勢族群面臨無薪假與失業，造成「富者愈富，貧者愈貧」的現象，貧富差距急遽擴大。

邱臣遠引財政部公布的2020年台灣綜所稅申報資料表示，646.2萬申報戶中，平均所得前5％者達505.3萬元，最低5％者僅3.4萬，相差148.6倍，較2015年的100倍、2019年的130倍大幅成長。

另根據勞動部的統計，目前無薪假的人數高達22179人，為今年以來新高，顯示很多產業仍籠罩在疫情的陰霾之下。同時，消費者物價指數(CPI)年增率攀升至3.39％，去年實質薪資呈現倒退，低所得者根本無力應對通膨怪獸。

邱臣遠認為，今年以來央行已2度升息，許多首購族房貸壓力大增，青年對買房更望之卻步；日前，政府加碼推出300億元租金補貼方案，卻因租屋黑市仍普遍存在，真正亟需協助的弱勢與青年，可能一毛補貼都領不到，想申請還要冒著被房東漲租金，甚至要求搬離的風險。青年買不起、租不起，被生活壓得喘不過去，又怎麼有餘裕結婚生子？過去的M型化社會(中產階級減少)，現在已逐漸轉向L型，顯示低薪者收入更低，連維持基本生活都有困難。

邱臣遠呼籲，政策應該要更接地氣，提出改善貧富差距的措施，包括穩定物價、打擊囤房實現居住正義；另針對租金補貼加碼，應該先抓出租屋黑市，才能真正降低人民租金負擔，避免被批評為大撒幣的政策買票。