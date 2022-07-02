新竹市政府將全市26台救護車外觀塗裝升級為「巴騰堡格紋」反光標幟，能維持高清晰辨識度，讓用路人及早注意，降低車禍事故發生率。

新竹市政府今天發新聞稿表示，巴騰堡格紋因外觀類似「巴騰堡蛋糕」橫切面得名，具有高可視性，為英國、香港等地之特種緊急車輛廣泛使用。

市府指出，巴騰堡格紋反光標幟在白天日照或夜間大燈照明下，距離500公尺範圍內即能被用路人清楚分辨為特種緊急車輛，進而提高警覺。

新竹市長林智堅於稿中表示，新竹市領先全台，成為第1個全面進行救護車輛反光性能強化改裝的縣市，升級全市救護車輛外觀，提升救護人員出勤行車安全，先保護同仁執勤出入安全，才能守護市民安全。

新竹市消防局長李世恭表示，在市府支持下將現有救護車進行外觀安全性升級，未來新配發之救護車輛也要求全面改用巴騰堡格紋反光設計，期能降低救護車執勤車禍事故發生機率。

基層消防同仁於稿中分享，救護案件執勤時，常需將救護車停放在危險路段或區域，原有救護車輛雖有警示燈及爆閃燈，但貼上巴騰堡格紋反光標幟後，車輛變得能見度更高、更顯眼，出勤也相對更加安心。（編輯：方沛清）1110702