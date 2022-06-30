頂級髮品PHYTO髮朵「葆林活化精油」於1995年在台上市開賣，經過27年，累積許多粉絲及好評，在法國同樣也已熱銷近60年，不斷地與時俱進且傾聽消費者使用習慣及方式，終於在今年將瓶器升級為「滾珠瓶」。

除了視覺更符合植萃精神外，瓶身更容易拿取、攜帶與收納，且設計上讓消費者每次使用的份量更加均勻，使用過程中可藉由滾珠同步按摩頭皮，達到真正放鬆舒壓的狀態。 所有髮質均適用，洗髮前，塗抹於頭皮，用指腹輕輕按摩後停留30分鐘後洗淨，配合穴道按摩更佳。