苗栗縣南庄鄉苗21線東河部落路段今天下午發生山壁崩落，一輛廂型車經過時遭巨大落石砸中，消防人員獲報到場，將廂型車男性駕駛救出送醫。
苗栗縣南庄鄉苗21線道路下午1時許發生路邊山壁土石崩落，造成一輛行經的廂型車遭到落石砸中，駕駛一度受困車內。
警消獲報到場救援，將苗栗市60歲謝姓男性駕駛救出，所幸僅受到撕裂傷，無生命危險，苗21線目前道路中斷，已派員前往搶救排除。（編輯：張銘坤）1110702
苗栗縣南庄鄉苗21線東河部落路段今天下午發生山壁崩落，一輛廂型車經過時遭巨大落石砸中，消防人員獲報到場，將廂型車男性駕駛救出送醫。
苗栗縣南庄鄉苗21線道路下午1時許發生路邊山壁土石崩落，造成一輛行經的廂型車遭到落石砸中，駕駛一度受困車內。
警消獲報到場救援，將苗栗市60歲謝姓男性駕駛救出，所幸僅受到撕裂傷，無生命危險，苗21線目前道路中斷，已派員前往搶救排除。（編輯：張銘坤）1110702
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