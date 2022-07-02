國民黨立委江啟臣母親鄭氏因身體不佳，近來進出醫院頻繁，上月30日晚間辭世，享壽85歲。目前正在訪美的江啟臣，原本預計7月12日返台，現已調整行程將提前返台奔喪。
江啟臣辦公室表示，感謝鄉親及社會各界的關心，目前家屬正低調處理後事。因江委員目前在訪美行程中，已調整行程提前返台。
鄭氏育有江啟仲、江啟臣、江紅、江斐瑜4名子女，生性低調，鮮少露面，家屬將於7月10日舉行家祭及公祭。
國民黨立委江啟臣母親鄭氏因身體不佳，近來進出醫院頻繁，上月30日晚間辭世，享壽85歲。目前正在訪美的江啟臣，原本預計7月12日返台，現已調整行程將提前返台奔喪。
江啟臣辦公室表示，感謝鄉親及社會各界的關心，目前家屬正低調處理後事。因江委員目前在訪美行程中，已調整行程提前返台。
鄭氏育有江啟仲、江啟臣、江紅、江斐瑜4名子女，生性低調，鮮少露面，家屬將於7月10日舉行家祭及公祭。
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