新北市府於瑞芳區公所辦理行動治理座談會，針對各式民生議題和里長進行討論。（李奇叡攝）

自新北辦理行動治理座談會至今，瑞芳區里長反映的提案只差一案就全數完成，執行達成率99％，市長侯友宜今（2）日下午率市府團隊至瑞芳區公所，與里長討論，傾聽基層民意。瑞芳區長施玉祥強調，會繼續爭取濱海地區台2線自行車道及步道優化，增加旅遊多元性。

侯友宜及市府團隊於座談會上，分別針對觀光、交通、污水接管、電桿地下化等民生議題和里長進行討論。施玉祥表示，瑞芳為著名觀光景點，感謝市府近年來持續在瑞芳推動多項重大建設，提升觀光量能。

施玉祥指出，除了深澳Railbike自行車、三貂嶺自行車道明將啟動試營運，瑞三選煤場復建工程也將完工，另外會繼續爭取濱海地區台2線自行車道及步道優化，讓市府旅遊品牌「青春山海線」更加豐富。

施玉祥說，由深澳里長賴孟宏、瑞濱里長胡長安、海濱里長鄧麗華共同提案的觀光自行車道案，目前公路總局已納入環島自行車分段檢討優化。

民政局長柯慶忠表示，自從2019年行動治理以來，瑞芳區里長反映案件共111件，至今已解除列管110件，執行達成率99％，而串聯三里的觀光自行車道案，就是瑞芳區的行動治理舊案件中，唯一未解列的提案，侯友宜已指示相關局處評估效益並全力協助，期望整合成觀光新亮點。

另外，備受當地民眾關心的三大建設：瑞芳醫院、瑞芳車站大平台及瑞芳汙水處理廠，相關局處也在會上詳細說明案件進度，其中瑞芳區醫療長照設施大樓正辦理簽約事宜，只要招商順利，今年至2026年便會委託民間機構，規劃設計、動土興建等事宜。