【愛傳媒朱亞君專欄】有沒有過一種經驗，整個教室裡的人都在說話​，突然一秒鐘大家同時安靜？​

有喔有喔，姜泰宇《鬼拍手》一書，就寫滿了這種時刻。​

謝謝大家支持，上市兩天，已經看到網路書店六篇書評，甚是歡喜。看完書評，更發現許多人跟我一樣，怕的不是鬼，喜歡的更是小乖與肥龍和抓鬼四人組之間那種笨拙真摯的友誼⋯⋯哎喲，都想為肥龍再點一客雞排了。​

話說書出版那天，大師兄剛好來拿校稿，便友情力挺了宣傳照一張。大家嬉鬧一番，開心極了。​

倒是之後仔細看了照片，發現大師兄右後方的石膏天花板上有一塊小小的污漬，讓我想起件往事。​

寶瓶成立那年，辦公室承租在聯合報四大樓，原承租者是報系的一個業務處，整個格局還算堪用，就省略了裝潢，直接上工。我的辦公室就是之前主管的辦公室。​

大概忙碌了四五個月，我才發現我頭頂上的天花板原來有一塊小小污漬，怎麼越擴越大、且越發黑，我就算很鐵齒，也覺得有冤情不單純⋯⋯

某日空調工人來清洗公司冷氣，便請幫忙拆下那個輕石膏板，結果才一移動，匡噹一下工人差點被滾下來的東西砸到，我也速速跳開，定神了才發現，啊，那是一鋁罐的黑松芭樂汁，拉環沒拉開，到是左右側邊用釘子打了兩個小洞（很會啊，還知道要打兩個洞），不知道何時被放到天花板上，日日年年，就這樣芭樂汁一滴一滴地滲透下來⋯⋯

就說有冤情吧。​

上一個辦公室主管不知道怎麼得罪了員工，被惡作劇了。​但為什麼是芭樂汁呢？我到現在還沒想明白。​如今看到大師兄身後的那塊天花板污漬，陰影再起，不知道這次會是甚麼？如果是根香蕉，那我便明白了。​

好啦，拍手。不對，只有看了書的人才明白，得反拍手。​啪啪啪啪啪⋯⋯

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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