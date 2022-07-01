一場世紀瘟疫對全球各產業造成許多衝擊，首當其衝即是海嘯第一排──「觀光」事業，一夕之間，觀光「產業」變成了觀光「慘業」，其中飯店產業更是面臨到非常艱鉅的挑戰。在面對這波世紀疫情造成巨大衝擊的艱難時刻，台北晶華仍在逆境中，設計種種活動，由董事長潘思亮帶領晶華國際酒店集團，不斷突破，衝出危機，想感受逆境中的求生之道，從危機中思索轉型、領導團隊持續自我超越的過程，民眾可從董事長潘思亮與天下文化出版的這一本《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》，一窺「持續自我超越」的精神。

新書分享會，遠見．天下文化事業群創辦人高希均（右2）與發行人王力行（左）、晶華酒店董事長潘思亮（左2）、新書作者林靜宜（右）出席合影。

董事長潘思亮、新書作者林靜宜

照片來源：遠見天下文化提供

遠見．天下文化發行人王力行致詞時表示，潘董事長樂善好施的家傳精神，連佛光山星雲大師都讚許。2007年曾與許多企業家一起到杜拜舉辦峰會，潘董事長分享發現帆船飯店及皇冠飯店都有自己的學校，重視人才的學習，所以潘董在經營創新時，不是追求蓋新的旅館，而是堅持品牌化，從國際學習做出品牌的價值。

照片來源：遠見天下文化提供

《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》作者林靜宜分享了12個，你不知道的潘思亮董事長與晶華，包括潘董雖然家世顯赫，但在海外唸書時其實「租過陽台外推、家具只有床墊的房間」，且愛吃蔥油餅加蛋與剉冰，從第一眼看到夫人就認定是未來老婆。晶華在疫情中創下全世界外帶外送月營收最高的五星級飯店，也是唯一當過股王的飯店類股，集團旗下每家飯店在當地都是市場第一。她提到本書不但是她跟潘思亮董事長的共同創作，更是與晶華團隊、甚至是與台灣一起共同創作的書。「順境成長是自然而然的事，但逆境當中求變重生，是需要有很強大的初心跟動能。」本書從2020年開始撰寫到2022年5月，正好歷經全球疫情最嚴峻的時刻，林靜宜希望透過本書讓讀者看到未來世界快速轉變的樣貌，以及一個成功的企業如晶華用30年形塑出品牌信仰與修養，潘思亮如何秉持初心與團隊迎來共好的世代。

董事長潘思亮表示，出書的起心動念原本是為了晶華30周年，但正好歷經了全球疫情重創觀光旅遊產業，我們想記錄與分享這段痛苦的轉變歷程，或許大家也能從中思考與學習。他這一生都在做自己意想不到的事，管理飯店便是其中之一，但他樂在其中，因為他發現自己喜歡成就他人，而飯店業是需要與最多人一起合作的產業。面對這次疫情危機，潘思亮不但第一時間宣布不裁員，並加速轉型，率領全體員工不斷進化，一年推出79個專案，讓台北晶華從國際商旅服務轉型成城市度假酒店，也在疫情推波助瀾下，完成了計畫已久的數位轉型，以「晶華美食到你家」掀起飯店美食配送服務的熱潮。深信道家中「福禍相倚」的概念，秉持初心「將心比心，利人利己」的精神，只有股東、員工、消費者、社會和環境都能共好，企業才能永續發展。

新書分享會尾聲，潘思亮董事長夫人蔣一惠驚喜現身送花給潘思亮董事長，讓現場感受到充滿愛與溫馨的氛圍。