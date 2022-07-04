需求放緩 外資掀電子降評潮

通膨與經濟放緩疑慮嚴重衝擊電子業需求，內外資大型研究機構全面敲響警鐘，智慧機、PC與NB、伺服器全產品線出貨遭下修，影響所及，不但相關零組件供應鏈受影響，全球半導體產業營收也難以倖免，台股才剛結束慘烈6月，科技業下半年將再面臨險峻考驗。

與台股息息相關的費城半導體指數再度崩跌，1日重挫3.83％，台積電ADR更是大跌5.81％，受此狀況壓抑，加權指數跌深反彈力道如何，有待檢驗。

美銀證券最近一口氣調低智慧機、伺服器2022～2023年出貨量預期，最新估計顯示，受制於Android陣營智慧機與大陸市場需求不振，全球智慧機2022年出貨量將年減10％，2023年也僅能年增1％；伺服器方面，考量下半年總體經濟高度不確定性，將全球伺服器2022～2023年出貨年增率從5～8％，下修至僅年增2～5％。

值得注意的是，富邦投顧早在5月時，基於臉書、Google等科技巨擘降低伺服器資本支出，迅速進行產業調查發現，全球伺服器全年出貨量年增率恐掉到5％，不像市場想像般樂觀，從相關供應鏈目前股價看來，富邦的示警相當及時。

野村證券說明，不斷上升的宏觀經濟風險削弱了多數科技次產業下半年至2023年的成長前景，研判全球NB出貨量全年將大減11.5％。匯豐證券對全球NB出貨量估計值更保守，估計全球2022年NB出貨量約2.19～2.2億台，年減幅度來到15％。

基於電子全產品線出貨量衰退的預期，半導體產業營收也會遇到逆風侵擾，野村認為，現在就是半導體產業循環的高點，族群性獲利下修潮將在7、8月浮現，且全球半導體族群2023年營收將呈衰退。

美銀證券依據升息、地緣政治與消費終端需求疲軟等理由，將全球半導體產業2023年營收預期，從年增5％，大幅調整為年減4％。