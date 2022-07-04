「313反不平等空域聯盟」4日前往交通部前陳情，指民航局遙控無人機規則已施行2年多，但對自然人部分仍不友善，限制非常多，提出自然人可申請夜間飛航，及持有證照者屆期換證不重考兩大訴求。（黃世麒攝）

民航局遙控無人機規則已施行2年多，但無人機玩家認為該規則對自然人仍不友善，今（4）日赴交通部前陳情「還我空拍權」，提出「自然人可申請夜間飛航、不需法人資格」，以及「持有證照者屆期換證不重考，延長至5年1換」等2項訴求。民航局回應表示，嚴謹規範是國際趨勢，我國與先進國家作法一致。

313反不平等空域聯盟表示，現行法規不得於日落後至日出前飛航，但他國並未全部禁止夜間飛航，台灣應跟上先進國家，促進無人機運用領域，讓全世界看到台灣大量自由創作者的夜間空拍素材。聯盟建議採「原則限制」、「例外允許」，自然人持有專業操作照／飛行器，必需向民航局完整註冊；開放向民航局申請夜間飛航，不需法人資格，即可有效管理。

另外目前民航局規定無人機操作證有效期限2年，但民航局管理遙控無人機條例中多項引用現行機師條例，而遙控無人機與大型航空器是2種完全截然不同的飛行器具，建議屆期換證應採機師待遇管理，改為5年1換。

針對無人機玩家訴求，民航局回應表示，我國無人機的夜間飛航規範、證照制度等，與歐盟、美國、日本、加拿大等主要國家作法一致，並無特殊差異。

民航局指出，無人機失控對他人的生命財產安全有重大威脅，且難以回復。夜間飛航因光線昏暗等環境因素，除操作者較難精準掌握，地面人員也難以躲避。因此，無人機夜間飛航除需事先投保，且需有完整報到、報離程序。嚴謹規範是國際趨勢，我國與先進國家作法一致。

另考照部分，機師檢定證有效期限雖是5年，但除考照時對外語能力有嚴格要求，持有證照期間，每年必須體檢合格、每4至8個月應完成訓練並考驗合格，連續3個月沒有從事飛航，即取消資格，無人機玩家若比照機師納管，將使絕大多數玩家遭遇更大的不便。