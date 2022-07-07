炎炎夏日到了，許多人出門沒多久就汗流浹背，不過透過汗水，其實也能看出身體狀況，甚至是疾病警訊。醫師表示，有些人汗味較重，可能與愛喝酒、吃高油脂食物有關，平時可以吃薏仁等，有降低臭味的效果，另外若有夜間盜汗問題，首先要排除環境過熱、衣服穿太多等外在因素，如果還伴隨其他身體症狀，就有可能是淋巴癌或甲狀腺亢進等。

中醫師彭溫雅在YouTube節目《健康2.0》指出，流汗以中醫角度來看，屬於心之體液，運動後大汗淋漓，是心氣往外的表現，若汗流得太多，身體還伴隨發冷，表示毛孔無法收縮，使汗不停往外排出，就可能對身體造成傷害，這就是所謂的「氣虛」，可以吃人蔘等補氣食物改善。

有些人的汗味重，則是與飲食有關，此稱為「濕熱體質」，民眾若愛喝酒、吃高油脂的食物，汗的味道就會比較臭，嚴重還可能影響到他人，平時可以透過食物調理，減少吃這類食物的次數，或食用台灣特產的薏仁，具有除濕氣的效果，喝利水的食物「豆漿」也能改善身體濕熱程度，汗味就不會再這麼重。

還有些人是流黃汗，汗水會在衣服留下漬，是典型的「陰陽失調」，可以在炒菜或煮湯時加入一些枸杞，但建議不要泡茶喝，因為枸杞屬於茄科，富含脂溶性維生素，入菜吃的效果比較好，另外有的人不太會流汗，這是身體不好的表現，這類人的心氣不足，所以流不出汗，夏天時可適量吃羊肉，有助調理氣血。

家醫科醫師陳欣湄進一步補充，有的人晚上睡覺時容易被熱醒，或早上醒來發現全身是汗，這就是所謂的「夜間盜汗」，但上網搜尋原因後，都會查到與腫瘤有關，但民眾先別恐慌，首先要確定是否受外在因素影響，例如環境過熱、衣服穿太多、在睡前吃辛辣食物或飲酒，這些都會使人體在晚上出現流汗狀況，若已排除以上因素，就要小心身體潛藏「系統性問題」。

陳欣湄醫師提到，夜間盜汗最常見的4疾病，分別是「淋巴癌」、「更年期」、「甲狀腺亢進」、「脊椎損傷、中風」，但這些疾病通常都伴隨其他身體症狀，以淋巴癌或淋巴腫瘤來看，除了夜間盜汗外，有時會合併體重減輕、莫名發燒等，出現相關症狀時應立即就醫。

女性在經歷更年期時，也會出現夜間盜汗狀況，合併熱潮紅，有的人還會出現焦慮、憂鬱情緒，若屬此類就不用太擔心，患有甲狀腺亢進者，汗也會流得很多，但通常會伴隨睡不著覺，有些人心跳與血壓會上升，另外，有些人是患多汗症或特殊脊椎損傷、中風，都可能出現持續流汗狀態。