韓國統計局5日公布，韓國消費者物價指數（CPI）繼5月年增5.4％後，6月年增幅擴大至6.0％，大於分析師預期的5.9％，且創下1998年11月以來最大通膨率，令外界推測央行可能加快升息步調。

資料顯示，韓國6月工業產品、服務、農產品及能源費用紛紛上漲，反映國際原物料成本持續攀升，加重韓國通膨壓力。