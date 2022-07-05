由英國議會上院和下院67名議員組成的小組以「侵犯人權」為由呼籲政府，禁止在英國銷售和使用中國海康威視和大華生產製造的監控設備。這是繼中國電信巨頭華為在英國業務受阻之後，中國科技公司在海外業務遭遇的新問題。不過，海康威視堅稱該公司尊重人權，被反監控設備的「非主流團體」「妖魔化」。

英國BBC報導，這些議員分別來自英國不同黨派，包括自由民主黨領袖埃德·戴維爵士（Sir Ed Davey）和四位曾出任政府部長的保守黨議員。有報導將這兩家公司與中國侵犯人權的行為聯繫在一起。

英國使用中國公司生產的監控設備究竟有多普遍？中國產監控設備為何會引起政界的注意？報導引述英國倡導公民權力和隱私的民間組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）最近的研究稱，英國73％的地方政府、英格蘭地區57％的中學、六成醫療服務系統（NHS）中的醫院，以及大學和警察部隊都是用來自中國的監控設備。

據該公民權力組織稱，包括英國內政部以及商業、能源和工業戰略部等政府部門，都在建築物前廣泛使用海康威視攝影機。

根據英國法律，公民有權要求公共部門公布所掌握的信息，而該組織根據這一法律向公共機構提出了4500多份要求公開信息的申請，但只有不到30％的公共機構做出了回應。老大哥觀察僅從回應的公共機構得出了以上數據。

這67名議員呼籲「禁止在英國銷售和使用海康威視和大華的監控設備，並譴責他們在中國用技術參與侵犯人權的行為」。議員們還希望政府對閉路電視在英國的使用情況進行一次獨立的全國性審查。

「老大哥觀察」的馬德琳·斯通（Madeleine Stone）說，「任何民主國家都不應該在其街道上有這種監控技術」。

英國議員發出這一呼籲之時，正值周一議會恢復討論《採購法案》（Procurement Bill）之際。由「老大哥觀察」支持的對該法案的修正，將允許出於對侵犯人權的擔憂而將潛在的供應商排除在政府部門採購範圍之外。

最近，英國政府任命的生物統計學和監控攝影機事務專員（biometrics and surveillance camera commissioner）弗雷澤·桑普森（Fraser Sampson）提出建議，在規範警察和地方當局使用閉路電視的規則中必須將供應商的人權記錄考慮在內，但這一建議被政府拒絶採納。

在英國政府拒絶這一建議後，桑普森教授曾向BBC表示：「警察和其他應急部門、地方當局和政府本身這些我們充分信任的人，也必須信任那些他們合作的監控伙伴才行。」他說：「現在我們絶大多數人都同意，政府該出於責任採取行動了。」

英國議員為何發出禁用呼籲？有指稱說，超過一百萬維吾爾人和其他少數民族被拘留在中國新疆的營地，並出現他們受到酷刑折磨、強迫勞動和性虐待的指控。中國否認了這些指控，並聲稱這些營地是用於打擊恐怖主義的「再教育」設施。

英國議會外交事務專責委員會曾在2021年7月發表報告，說「海康威視和大華等公司生產的設備不應允許在英國境內運營」。67名英國議員，與「老大哥觀察」組織協調發出的禁用呼籲，與那份報告相同。

英國議會外交事務專責委員會還曾在報告中寫道：「中國公司海康威視製造的攝像機已經部署在整個新疆，並為拘留營提供了主要的攝像技術。」

中國指責BBC報導「毫無根據」，並稱新疆「不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待」，英國促請北京讓獨立調查團自由進出新疆。

英國政府曾回應表示，「已經知悉有報導稱包括海康威視和大華在內的中國科技公司與新疆的侵犯人權行為有關聯」。但是到目前為止，英國政府還沒有遵循委員會的建議，在英國禁用這些公司的產品。

在這次67名英國議員發出禁用呼籲後，英國政府向英國廣播公司BBC表示：「我們非常認真對待公民、系統和機構的安全問題，並有一系列的措施來審查各項安排的完整性。」

海康威視在回應中建議BBC查閲公司的管理報告。在報告中，海康威視堅持認為自己在商業運作中保持了對人權的尊重。該公司以前曾說過，一旦其設備被交給安裝人員，就不再對設備進行監督或控制。在最新的管理報告中，該公司表示「繼續尋求用最佳手段防止終端用戶不當使用產品，從而導致對人權的干擾」。

大華過去曾表示，它遵循「所有適用的地方、國家和國際法律、法規和公約」，並表示它「沒有也不會開發針對任何特定族群的解決方案」。有報導指稱，大華公司開發了旨在識別維吾爾人的工具。

報導稱，海康威視在一份聲明中表示：「閉路電視在英國打擊犯罪和恐怖主義的鬥爭中一直發揮著關鍵作用。海康威視對我們在其中發揮的作用感到自豪。」「英國也有一些非主流團體，他們希望看到英國大量減少閉路電視，他們願意對閉路電視拋出種種不實指控，他們會用謊言來妖魔化海康威視。」

「海康威視一直與政府機構合作，為英國的閉路電視需求提供解決方案」。該公司還表示，所生產的攝影機「完全符合我們所在國家的適用規則和條例，並符合嚴格的安全要求」。