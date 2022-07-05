香港疫情近日有回升的跡象，每日確診數已連續破千，行政長官李家超今（5日）在上任後首場行政會議前表示，在疫情影響下要平衡風險，強調香港一定要控制疫情，同時間研究減少防疫措施為入境人士帶來的不便，已要求醫務衛生局局長盧寵茂檢討有關安排，探討縮短抵港人士的隔離檢疫日數。

被問到香港如何在嚴密的防疫措施下，如熔斷機制等，繼續擔當國際樞紐角色，李家超表示香港是國際城市，在疫情下受到很大的影響，已經要求醫務衞生局局長著手研究穩控疫情，另一方面減少對到港旅客的不便，目前正積極探討縮短到港隔離日數。

李家超說，要管控疫情風險，香港一定要控制疫情，如確診個案上升，市民因確診而入院的機會就會提升，或會影響醫療系統、影響其他非染疫病人獲得的服務。已要求醫衛局長密切注意及考慮有關數字，作出應對方案，並要保障高風險人士，但未回應是否收緊目前的社交距離措施。