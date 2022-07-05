為照顧青年族群及弱勢族群之居住需求，南市府近期攜手中央大力推動社會住宅建設。內政部選定台南市安南區東北側和順寮區段徵收區之「文小82」國小學校用地（2.26公頃）作為社會住宅興辦基地，未來可再提供公宅逾千戶。

台南市長黃偉哲指出，利用閒置及區位良好之市有土地興建示範性社會住宅，可提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃舒適合宜的居住空間。另配合市府教育局對於安南區東和里和順寮地區國小及國中學校用地規劃，將鄰近之「文中76」國中學校用地（3.50公頃）變更為國中小用地，以使學校用地能因應當地之就學需求更有效利用。

台南市都發局長莊德樑表示，本案依據國家住宅及都市更新中心規劃可再提供臺南公宅逾千戶，於完成都市計畫變更程序後，將由國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅。

本案都市計畫變更自111年6月17日起於安南區公所及市府公開展覽30天，並將於111年7月6日下午2時30分於安南區東和里活動中心舉辦說明會，蒐集地方民意，歡迎民眾參加。後續將提送各級都市計畫委員會審議。(品觀點記者張雅雲/台南報導)