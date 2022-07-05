町田啓太生日竟收到雞胸肉禮物。（KKTV 提供）

白石麻衣飾演菁英教官，萬綠叢中一點紅。（KKTV 提供）

日本人氣男星町田啓太「帥」領一票陸上自衛隊弟兄戴上《鋼盔！》看起來硬派卻滿載青春與熱血，拍攝該劇的電視台選在 7月 4 日町田啓太 32 歲生日當天舉辦新戲發表會，他除了受到大家的祝褔，劇組準備的禮物竟是「雞胸肉」。

《鋼盔！》為夏季檔日劇的矚目新作，也是町田啓太首度扛下重任主演黃金檔時段，集合佐野勇斗、北村一輝、佐藤寛太、時任勇気、一之瀨颯、坂口涼太郎、池田永吉、藤岡真威人、工藤阿須加、桐山漣、久保田悠来、結木滉星、水沢林太郎等多位不同世代的帥氣男星一字排開，光看名字就不難想像會有多養眼。

町田啓太表示在拍攝這部戲的過程中，讓他想起高中時期的宿舍生活，強調國生宙這個角色是「一直是避免面對別人的人，但卻藉著面對他人而成為能獨當一面的自衛官，我著重於這成長的心路歷程來詮釋這個角色。」

在 4 日的新戲發表會前，當天滿32歲的町田啓太接受北村一輝、佐野勇斗、白石麻衣等演員的祝褔，不但用強而有力的嗓音替他唱了生日快樂歌，甚至還準備了「雞胸肉」當生日禮物，町田笑說接下來會以加強肌肉量為目標，過著高蛋白質低卡路里的飲食生活。此外，在劇中飾演教官的北村一輝，讚町田啓太讓拍戲現場相當融洽，是個「比起自己、會更加重視大家」的好演員。

而萬綠叢中一點紅的白石麻衣，為了演出此劇還特地接受如敬禮等基本軍中訓練，也與女性軍官交換心得，深深覺得她們喊出口令所表現出的氣勢相當帥氣，至於幾位男星們熱衷於「鍛鍊肌肉」這件事，白石強調自己是有持續在鍛鍊，也積極控制飲食等環節，透露拍攝期間也被大家影響，曾嘗試以蛋白質做為主食吃了好幾天。

《鋼盔！》將於7月7日起KKTV 全網首播，每週四上架更新。