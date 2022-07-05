與司法人員不當交往引發軒然大波的富商翁茂鍾，因炒股案易股社會勞動2000多小時，卻在警方包庇下造假；監察院5日彈劾時任台南地檢署檢察長的周章欽、台南市警察局長陳子敬2人，已轉任律師的周章欽表示錯愕，他當年不知翁的申請案，強調若他因此事，造成社會困擾，以及台南地檢署同仁的委屈，深感不安並致歉。

周章欽表示，監察院今年2月曾就本案約詢過他，但他對於翁茂鍾當年申請社會勞動的流程並不清楚，對於監委的相關提問，他無從回應。

周章欽強調，社會勞動制度的設立目的，是在舒緩監獄人滿為患，減少公帑支出，該制度為求便民，易服社會勞動者若提出申請，只要申請都會通過，根本不需要關說或陳情，他當年根本不知道翁茂鍾有沒有提出申請，或是如何提出申請，他從未過問。

周章欽表示，假設因為他的事件，造成社會的困擾，以及台南地檢署同仁的委屈，他深感不安，一併致歉。

2012年1月翁茂鍾因炒股案判刑1年確定，北檢囑託南檢易服社會勞動2169小時，翁申請到官田分駐所執行，卻在同年9月即火速完成，被懷疑造假。台灣高檢署指示台南地檢署偵辦。

去年9月，一審依偽造文書罪判翁2年2月徒刑，協助翁造假的前台南市警局麻豆分局官田分駐所副所長楊博賢判1年10月、緩刑4年；今年6月，台南高分院改判翁1年10月徒刑，楊博賢改判1年6月，緩刑4年。