俄烏戰爭、通膨等不確定因素，已干擾服飾商的去化及紡纖產業的接單。在NIKE、GAP及WALMART等品牌服飾廠、通路商庫存增加下，市場預期，遠東新、力麗等上中游廠，及聚陽(1477)、儒鴻(1476)等下游成衣代工廠，雖對今年營運維持審慎樂觀，但，由於產業環境充滿不確定性，對下半年客戶的下單力道，則偏向保守。

紡纖業者指出，紡纖供應鏈反映景氣會有時間差。上中游的加工絲、紗線廠與下游的成衣代工廠，對訂單的反映，約會有1季的時間落差。

市場指出，一般來說，品牌服飾客戶視景氣下單，會先下給聚酯、加工絲、紗線等上中游廠，等完成加工後，成衣代工廠再接手製成服飾。

而以目前的產業市況來看，力麗指出，手中的訂單已接到8月中下旬。但從客戶的下單意願看，第四季仍不明朗。

聚陽指出，目前第三季的訂單已確認，營運表現不錯、會是傳統的單季高點。第四季，則因客戶面對高通膨、高庫存影響，會有不同反應。其中，非美地區仍會有明顯的成長，但美國地區的訂單就要視個別客戶的狀況，部分需再觀察。

儒鴻主要客戶之一的NIKE營占比約10~15%；儒鴻指出，雖然傳出NIKE本季的庫存量高於市場預期；不過，公司主要以高端產品為主，受到的影響預期較短。在品牌趨向集中採購的趨勢下，儒鴻接單狀況仍處於良好。