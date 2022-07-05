晨暉（1271）6月營收3,026萬元，與較去年同期相當，累計上半年營收達1.76億元，年成長15％，刷新歷年同期新高紀錄。由於紅麴、益生菌在手訂單穩健 ，加上新品蓄勢待發 ，公司對下半年營運看法樂觀。

晨暉為「娘家」大紅麴及益生菌產品的唯一供應商，市占率穩居紅麴及益生菌保健品龍頭，受惠出貨量穩定，帶動上半年營收刷新歷史紀錄，目前在手訂單能見度更已達下半年。而與民視「娘家」及「蓓朵娜」合作新推出的NTU 101益生菌保養品也已於線上通路進行銷售，目前系列保養品均按照既定排程出貨。

有別於傳統人工發酵衍生的品質穩定性問題，晨暉指出，該公司紅麴發酵物係由紅麴菌株培養製造，為唯一使用獨家自動化固態發酵技術，利用專利發酵製程，使發酵物不含有具風險的成份Monacolin K，同時富含新活性成份Monascin和Ankaflavin。

晨暉已取得美國FDA的新膳食成分〈New Dietary Ingredient，NDI〉資格認可，成為少數能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成份含量的紅麴原料，特別適合應用於膳食補充品及功能性食品等產品。該公司已連續數年接獲北美客戶紅麴原料訂單，並持續與北美當地品牌商合作，拓展開發新的保健產品。

展望後疫情時代，晨暉表示，將以既有的NTU 568紅麴與NTU 101乳酸菌產品為基礎持續深開發新品，並計劃在下半年推出新品上市，未來新品挹注的業績將也相當值得期待。

為進一步拓展國內市場，晨暉旗下子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌產品，目前已超過100個合作據點，未來將持續朝向多元銷售通路推廣，提高品牌的黏著度與回購率，加速擴大保健食品市場占有率。