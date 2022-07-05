土耳其統計局數據顯示，6月通膨年率攀升至78.62％，改寫24年新高且超乎市場預期。其中，運輸價格年增123.37％，食物與非酒精飲料暴增93.93％。即便通膨高漲衝擊民眾購買力，但土耳其央行仍抗拒升息，持續將利率維持在14％。