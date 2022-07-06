歐洲股市周一收挫2.11%。能源價格高漲引發通膨憂慮，加上歐元下滑，皆引起歐洲衰退的擔憂；另一方面，由於對紓困問題的擔憂，俄氣大買家Uniper股價持續大跌。

周一泛歐Stoxx 600指數大跌8.63點或2.11%，為400.68點，並為近兩周最大跌勢。範圍廣泛的股票都出現下跌，油氣股和礦業股領跌最多。

截至收盤為止的發展，挪威油氣工人發動罷工，傷害到產出，造成歐洲天然氣價格大漲，加劇了人們對能源危機的擔憂。

Hargreaves Lansdown的資深投資和市場分析師Susannah Streeter表示，目前來到地緣關係極其脆弱的時刻，歐盟面臨俄羅斯會突然關掉天然氣的威脅，有可能讓數個重要產業陷入危機。

Uniper跌9.5%，報10.25歐元。據德國媒體報導，德國政府已經準備好要入股該天然氣和電力營運商。

Uniper在上周成為首家引發警告的德國能源公司；德國政府警告，由於能源價格高漲，公用事業公司可能出現雷曼兄弟式的崩塌。

歐股的公用事業股跌2.03%，德國DAX指數也跌2.90%。

歐元的下跌，也影響到歐元區的股市。

歐洲央行副行長Luis de Guindos說，如果俄羅斯切斷天然氣供應，產業必須為此進行調整，歐元區經濟可能出現衰退。

由於金融環境的收緊，引起對經濟成長和企業獲利遭受衝擊的憂慮，歐股今年以來已經跌18%。

摩根大通歐非中東地區投資主管Grace Peters說，在過去4、5周一直都在縮減對歐洲股票的投資；歐洲的GDP、匯率、企業獲利的風險問題，都助長了衰退風險的增加。

酒商人頭馬君度(Remy Cointreau)升4.6%，報174.4歐元；Jefferies認為，該法國公司具有應付通膨壓力所需的資金，因此將股票評級從持有上調為買進。

北歐航空下跌10.2%，報0.55瑞典克朗；該公司稱機師的罷工，衝擊到公司財務狀況；該公司周一並申請破產保護，以加速重組計畫。